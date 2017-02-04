幸福路上紐約播映 僑胞憶起30年前

我要評比

台灣導演宋欣穎半自傳人生歷程的「幸福路上」影片，今天在紐約放映。透過2D手繪動畫，呈現1980年新北市新莊幸福路上的兒時回憶，讓僑胞憶起台灣的故鄉情懷。

獲2013年金馬創投會議百萬首獎的「幸福路上」，是一部100%台灣本土創作手繪動畫影片。揉和一代台灣人的生命經驗，透過述說宋欣穎兒時成長回憶，描繪台灣政經社會轉變的故事。

「幸福路上」由金馬最佳男配角「阿西」陳博正、最佳女配角廖慧珍、導演魏德聖、演員桂綸鎂等人獻聲配音。曾入圍2014年第6屆公視台灣國際兒童影展、2014首爾動畫影展及第36屆金穗獎最佳動畫片獎。

台灣意念文創Platina Global 文化工作室與幸福路映畫社合作，首次將這部頗有情境動畫微影片移師海外，今天在法拉盛華僑文教中心放映，吸引不少僑胞前來懷舊，共同喚起30年前的成長記憶。

素有「空軍偵照之神」剛葆璞中將的孫女剛至馨博士擔任影評，她把個人成長的台北市民生社區眷村，與影片的新莊工業區對比，生動述說台灣社會蛻變與對民眾的影響。

做為空眷之後，剛至馨也正從事「對日抗戰時的中國軍事現代化：美援與中美軍事合作的影響」一書的寫作。1060204

(中央社)