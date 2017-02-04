南投埔里道路坍方 騎士重傷倒臥落石堆
南投縣道131線埔里鎮路段發生道路邊坡落石，一名機車騎士今天被發現重傷倒臥落石堆。警方正釐清落石與騎士受傷的關係。
連接埔里鎮與魚池鄉的縣道131線道路落石，一名69歲陳姓男子今天凌晨1時多騎機車經過，不久後被其他路過民眾發現陳男倒臥石塊堆、機車翻倒，民眾便趕緊報案。
南投縣政府消防局獲報，派遣埔里消防分隊馳援，救護員發現陳男傷勢嚴重、無法說話、不斷痛苦呻吟，但對聲音仍有反應，送往埔里基督教醫院急救，由於陳男頭部、胸部嚴重受傷，還有腦出血狀況，意識陷入不清，轉送台中榮民總醫院治療。
縣道131線是連接埔里鎮與魚池鄉要道，落石地點位於4.7公里處、牛洞隧道附近，坍方面積約60平方公尺，南投縣政府工務處已委由開口契約廠商派機具搶修，目前恢復單線通行，最遲今天傍晚可搶通完畢。
工務處表示，近日雖然無降雨、無地震，但山區道路邊坡落石為不可預期狀況，除先派機具搶修道路，後續將會同縣府社會及勞動處，共同慰問傷者，並透過行政程序釐清是否為不可預警的落石坍方。
南投縣政府警察局埔里交通小隊表示，由於傷者意識不清、無法開口說話，且已轉院治療，目前尚未對傷者製作筆錄，尚無法確定肇因為落石砸傷人，或是陳男騎機車通過落石堆而自摔；陳男騎乘的機車車體無嚴重損壞，橫倒落石堆，坍方處有一盞明亮路燈。1060204
(中央社)
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