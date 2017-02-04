副總統凌晨發千字文 回應林濁水沈富雄

前立委林濁水、沈富雄提出年改草案觀點。副總統陳建仁凌晨在臉書發文說，希望能在善意批評指教之餘，更能提出具體可行良方上策，讓台灣年金改革，在5至10年內畢竟全功。

副總統提到，年改草案的長程工作是破壞性創新，這項工作就像是要「孵育新品種的年金鵝」或是「換騎新馬，跑離年金懸崖」。

陳副總統臉書發文如下：

年金改革國是會議結束後，兩位我很敬重的前民進黨立委，林濁水先生和沈富雄先生，對於「年改草案」提出他們的觀點。這兩位資深的政治評論家，對於公教年金制度，都有深入而敏銳的研究與分析。他們的見解，值得進一步來討論。

首先謝謝兩位大老的用心良苦，更感謝他們對年金改革的大力支持。他們對於改革的幅度太小、期程太長感到焦慮和憂心；對於年輕公教人員的負擔和權益，也展現了悲天憫人的博愛胸懷。

年金改革本來就是「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」的大同理想（solidarity），年老與年輕世代彼此互助、彼此關愛。如果國人都能秉持兼善天下的慈心義舉，年金改革必能事半功倍。

濁水大老在「財訊雙周刊」第512期發表的「兩次荒唐年金改革，飆出最高所得替代率」，對於民國79年和92年的兩次年改修法，做了很精確的說明和很嚴峻的批判，更對信賴保護原則的「不適用性」提出詳細的論述。

根據今日報載，他批評「年改草案」會使得「未來年輕公務員會面臨繳得多、領得少的困境。」而且「這樣的改革等於用下一代的未來，來讓上一代養尊處優！」他的論述有部分正確，卻有部分卻是對草案的不了解。

在目前提出的「年改草案」當中，對於一位年輕公教人員來說，即使以18%的提撥率（政府65%，個人35%），再加上3%的基金投資報酬率，服務到65歲滿35年年資，退休時要領取退休前15年平均薪資的60%(所得替代率)，提撥與投資報酬的總額，和每月領取直到逝世的年金總額約略相同。

換句話說，年輕公教人員任職期間提撥的錢，都是自己未來要領取的退休年金，並不足以再用來支付年老世代的退休年金。更重要的，無論純新制、新舊制或純舊制的公教人員，在「年改草案」裡，相同職級年資者，都領一樣金額的退休年金，年輕世代並未少領。

在「年改草案」中，已退休公教人員的優存利息18趴，除退休所得低於年金地板者外，都將於2至6年內歸零，所樽節的18趴政府公費，將全數撥補挹注基金；並且也會逐年調降退休所得替代率至60%，進一步減少基金支出。目前精算結果顯示，公教退休基金餘額將於民國130年用盡。在國是會議當中，18趴歸零以及所得替代率調降的幅度和期程，有不同的建議方案，未來在法案審議時，可以再集思廣益作最後定案。

未來如果能再加強基金管理績效，提高投資報酬率到目前的兩倍，基金餘額就可以更加充裕。此外，在嬰兒潮退休世代凋零之後，基金餘額的快速下降還可以進一步緩解。因此，富雄大老所擔心的「瘦鵝只是晚點死！」，應該是多慮了。

富雄大老又認為「沒有人可以填滿年金懸崖，應該要改變馬跑的方向，也就是改變年金的基本架構。」基本上，我支持建立新制度的想法，只是我們需要更多時間來擘畫設計，遠水救不了近火！

在「年改草案」中，短程目標是「搶救年金破產危機」，長程目標則是「建立全民年金新制」。短程工作只是漸進性改良（progressive improvement），長程工作則是破壞性創新（disruptive innovation）。

前者是「穿著西裝改西裝」，希望透過不同管道，包括提高提撥費率、延後支領年齡、延長薪資採計期間、降低所得替代率、提高基金投資報酬率、增加政府提撥挹注等，立即改善基金餘額不斷負成長，甚至於即將用罄的危機。

後者是在舊西裝穿破以前，「設計縫製新西裝」，包括保險與退休金的合併年金化、建立全民基礎年金制度等，確保各行各業工作者以及家庭主婦，都能領到維持老年基本生活所需的年金。這項工作就像是要「孵育新品種的年金鵝」或是「換騎新馬，跑離年金懸崖」！

我深切企盼，兩位博學廣識的大老，無論是「搶救年金破產危機」，或是「建立全民年金新制」，都能在善意批評指教之餘，更能提出具體可行的良方上策，讓台灣的年金改革，能在5至10年內畢竟全功。1060204

(中央社)