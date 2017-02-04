學測非選題閱卷 動員389教師
學測國文、英文科非選擇題閱卷近日啟動，大考中心一共動員389名教師，藉由電腦閱卷，給12萬多名考生打分數。
國文科230名委員來自各大學中文系、國文系、語文教育系、通識中心教師。國文非選一共3題，占54分，包括文章解讀、文章分析、和占分最高的引導寫作「關於經驗的N種思考」。
國文科閱卷召集人、台師大國文系教授顏瑞芳說，只要能針對「經驗」舉出事例加以思考、論證，符合結構嚴謹、見解深刻等要求，引導寫作就能拿到A等19分以上（最高27分）。
英文科159名委員也都是大學英文科系教授，英文非選兩題包括中譯英及英文作文。閱卷召集人、台師大英語系教授陳秋蘭說，不少學生不會拼寫或未用動名詞「征服（conquering）」。
每份試卷都會經過兩名委員分別評分，最後以兩個給分的平均為準，如果兩委員給分差異太大，將由第三位委員評閱決定。
大考中心今天說明兩科閱卷評分原則，都由正、副召集人和協同主持人先抽閱一定份量的樣卷，討論和草擬出評分原則，其他閱卷老師則根據原則評分。1060204
(中央社)
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