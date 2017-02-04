陸駐北韓使館新春會 似透雙邊回溫跡象
北韓多位高官日前在平壤出席了中國大陸大使館舉行的新春招待會。朝鮮日報報導，鑒於新春招待活動規模與去年形成鮮明對比，中國大陸將與北韓改善關係。
澎湃新聞報導，而針對這次新春招待會，北韓官媒中央通信社網站1月24日表示，北韓相關部門官員是應中國邀請而出席相關系列活動的，兩國人士在致辭中一致表示將共同努力發展雙邊關係。
據中國駐北韓大使館官網1月26日稱，1月24日，北韓最高人民會議常任委員會副委員長金英大、保健大臣兼中朝親善協會委員長姜河局、勞動黨中央國際部副部長李昌根等共70多人出席了平壤中國大使館舉行的新春招待會活動。
中國駐北韓大使館李進軍在新春賀詞中表示，中國與北韓關係在2017年依然面臨挑戰，但更將迎來機遇。
金英大則稱讚「鮮血凝成」的北韓與中國友誼具有悠久歷史，是兩國老一輩領導人親手締造和精心培育的，是兩國人民共同的寶貴財富。並表示希望在新的一年，希望雙方加強溝通協調，深化各領域交流合作，推動雙邊關係不斷發展。
朝鮮日報報導說，與2016年北韓第四次核試驗之後舉行的新春招待會活動不同，中國今年的活動報導中詳細介紹北韓方的出席者規模，北韓也重提「朝中血盟」等，呈現出友情深厚的氛圍。1060204
(中央社)
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