年後來逛樹林農夫市集！新鮮蔬果顧健康
民以食為天，要如何吃的安全又健康，是當代最受關注的話題。要如何兼顧營養均衡與食材安全，越來越多人選擇踏入農夫市集，與小農聊聊吃的學問，同時購買最新鮮的在地農產品。
新北農夫市集主要於週六、日舉辦，由小農利用搭設簡易活動帳篷擺攤販售自產的農產品，而樹林農夫市集懷著讓消費者能與小農直接面對面，並能安心選購安全農產品的理想，於2月3日至2月5日的上午10：00點到下午18：00在樹林火車站（後站）開張了！
台灣生物環境產業工程永續發展協會在農業局及農糧署共同輔導下，募集有機、友善工作小農，成立樹林農夫市集。協會理事長侯來換自公務員退休後，為圓農村生活夢想，致力於傳授有機農法，同時也希望樹林有機農夫市集能成為綠色、健康及食農教育的良好平台，並期待將來能召集消費者到有機農場體驗一日農夫，讓消費者對產地食材來源及有機農場農夫，為地球永續所盡的心力，付出的辛勞有更深入的體會。
樹林農夫市集以新北市已取得有機驗證的小農為主，友善耕種小農與其他縣市小農為輔，共約18攤，集結成熱鬧的農夫市集。販售的品項多元豐富，不僅有時令蔬菜，還有香菇、木耳、雞肉、雞蛋、茶、鮮魚等品項，非常值得前來逛逛喔！
新北市農業局表示，市集擺設期間是過完農曆新年後的第一個週末，同時也是立春農民節前後，非常歡迎市民朋友在屬於小農的節日裡到市集走訪，在替小農們打氣的同時，也替自己的健康打氣。年節大魚大肉，年後歡迎到農夫市集採購，把新鮮健康的農產品帶回家，顧健康。
(中時電子報)
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