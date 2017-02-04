英智庫月收日本1萬英鎊罵中國 陸媒：叫化子!

英國前外交大臣馬爾科姆．里夫金德。（新華社資料照片）

英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）日前獨家報導，英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Seciety）每月收日本1萬英鎊酬勞，幫日本撰文罵中國，就連前英國外交大臣也同意掛名文章。消息傳出後，陸媒指日本媒體「集體封殺」這消息，並罵英國丟人、廉價，驕傲的紳士派頭跑去哪了，甚至說這不成叫化子了麼?

據《環球時報》由單仁平撰寫的評論，英國智庫亨利傑克遜學會，每月從日本駐英大使館領取約1萬英鎊的酬勞，幫日本撰文對華宣傳戰。此舉令英國知識界以及政界蒙羞。評論與《環球時報》總編輯胡錫進都批評英國:丟人啊!

《環球時報》微博表示，連前外交大臣里夫金德都被動員了，他竟然同意不是他寫的一篇罵中國的文章署「里夫金德」的名。那些英國精英怎麼這麼沒出息，他們驕傲的紳士派頭跑哪去了？胡錫進也在微博表示「日本人收買某些英國精英或許不奇怪，但像買堆菜一樣買得這麼便宜，的確不可思議。」

日前《星期日泰晤士報》的獨家報導稱，亨利傑克遜學會與日本大使館簽訂的合同2016年就已生效，並計畫在今年4月續簽。亨利傑克遜學會慫恿包括前英國外交大臣里夫金德在內的政客和記者攻擊中國外交政策，比如勸里夫金德同意為《每日電訊報》一篇攻擊中國參與英國欣克利角C核電站專案的文章署名，那篇文章的標題是：《若讓中國參與欣克利角核電專案，中國將如何在緊要關頭關掉英國的電燈。》

評論中指出，消息披露後，西方輿論對此事的後續報導談不上很多，西方媒體對日本大使館幹的這種勾當「嘴下留情」了。日本媒體大體上「集體封殺」了這個消息。假如是中國或俄羅斯捲入同樣的醜聞，那麼動靜不知道會鬧得有多大。

評論諷刺，中國駐外使館會把「誹謗日本」當成一項花錢也要想方設法去做的任務嗎？相信不會。中國哪有工夫這麼投本去踩一個國家，日本外交顯得又「陰」又「小」，挺讓整個東亞丟人的。

評論表示，英國智庫也真是的，一萬英鎊就讓日本人給收買了？英國精英就這麼不值錢？他們的獨立精神跑哪去了，英國紳士的驕傲派頭又跑哪去了!這不成叫化子了麼。評論最後說「日本這只小手攥著數量不多的1萬英鎊，就能撬動英國輿論界，再次讓我們開了眼。」

(中時電子報)