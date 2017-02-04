疾管署11時說明首例境外移入H7N9確定病例

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衛生福利部疾病管制署今天發布採訪通知，上午11時召開國內今年首例境外移入H7N9流感確定病例記者會。這名境外移入病例是在中國大陸廣東工作的台籍男子，目前在住院治療。

農曆春節剛過，各公司行號開工，疾管署監控H7N9流感疫情，上午召開記者會說明今年首例境外移入H7N 9流感確定病例詳情。

疾管署日前曾派防疫醫師到中國大陸廣東了解H7N9疫情表示，目前疫情多跟活禽市場交易有關，因活禽市場交易熱絡，疫情應該會持續，中國大陸有提出相關防堵政策，疾管署會謹慎、密切注意疫情發展。1060204

(中央社)