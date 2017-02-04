酒駕撞倒店家廚餘桶 1乘客輕傷送醫

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林姓男子4日酒駕搭載3名乘客，行經高市福德二路、武廟路口與1輛休旅車擦撞後，撞倒1家自助餐店前數桶廚餘桶及1部機車，現場餿水散落一地臭氣熏天，並造成1名乘客輕傷。（警方提供） 中央社記者程啟峰高雄傳真 106年2月4日

林姓男子今天酒駕載3名乘客，行經高市福德二路、武廟路口與1輛休旅車擦撞後，撞倒一家自助餐店前數桶廚餘桶及1部機車，現場餿水散落一地臭氣熏天，林男同車1名乘客也輕傷。

警方說，這起車禍發生在清晨5時33分左右，31歲的林男駕駛轎車搭載3名乘客沿福德路南下，行經武廟路與58歲的董姓男子駕駛的休旅車發生擦撞後失控，撞倒一家自助餐店前的廚餘桶及路旁1部機車。

警方表示，坐在林男後方的張姓乘客當場被碎裂的車窗玻璃割傷嘴巴，經送國軍高雄總醫院療傷後已無大礙。林男酒測值為0.53毫克，董男則無酒駕，全案依公共危險罪嫌送辦。1060204

(中央社)