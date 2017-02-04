先發救援都可以 倪福德聽教練安排

中華隊投手倪福德（左）認為不管先發後援都沒有問題。（中時資料照 葉姵妤攝）

富邦悍將左投倪福德，去年下半季轉往後援角色，不過今年經典賽投手戰力吃緊，總教練郭泰源盼他能扮演先發或長中繼角色，倪福德回應，不管哪一樣，自己都很熟悉，就看教練團安排。

今中華隊啟程前往澳洲移訓，倪福德談到近況，他說，目前已經進牛棚投到40~50顆球，狀況已經調整得差不多，就差比賽狀態，進度都還算ok。

至於針對經典賽用球，倪福德評估因人而異，不過因為球比較偏美系，所以感覺比較大顆，但適應上沒有問題，相信職業選手只要多投個幾次，都不會有太大的不習慣。

(中時電子報)