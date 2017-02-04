4架kitty機上半年退場 彩繪新主題

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長榮航空4架Hello Kitty彩繪機今年上半年將陸續退場，同時會有4架新彩繪機取代，主題仍是三麗鷗的卡通人物。

長榮航空在2011年到2015年，與三麗鷗合作共推出7架Hello Kitty彩繪機，每一架都有主題，包括「魔法機」、「蘋果機」、「環球機」、「歡樂機」、「雲彩機」、「牽手機」、「星空機」，每次都帶給旅客不一樣的驚喜與感動。

其中「歡樂機」去年11月率先退場，由以三麗鷗卡通人物蛋黃哥為主題的「慵懶機」登場。

長榮航空說，「魔法機」、「蘋果機」、「環球機」、「雲彩機」上半年也會陸續退出，但會有新的彩繪機，彩繪機維持7架，主題仍是三麗鷗的卡通人物。

Hello Kitty彩繪機是近幾年長榮吸客一大利器，從機場check-in開始，旅客就可充分感受到Hello Kitty無所不在的魅力，不只機身外觀，從機場的報到櫃檯、旅客的登機證、行李牌，到所有機內的服務用品，處處可見Hello Kitty的蹤跡。

蛋黃哥為主題的「慵懶機」雖也抓得住年輕人的品味，但似乎沒有Hello Kitty彩繪機轟動。

長榮上半年將陸續推出的彩繪機，是否仍能展現如Hello Kitty彩繪機的吸引力，各界拭目以待。1060204

(中央社)