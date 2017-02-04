北投連續縱火犯嫌 法院裁定羈押

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22歲劉姓男子，昨天凌晨涉嫌在台北市北投區，連續犯下多起縱火案；士林地檢署依涉犯公共危險等罪，向法院聲請羈押；士林地方法院昨天深夜裁定羈押劉男，未禁見。

北投警分局表示，昨天凌晨3時30分至5時30分，在北投承德路等地連續發生6起火災，所幸皆無人員傷亡，財損也不大。1060204

(中央社)