學測英文 許多考生不會拼寫挑戰和征服
學測非選擇題閱卷近日展開，英文科閱卷教師今天指出，許多考生不會拼寫「征服」和「挑戰」，相當可惜。
學測英文科召集人、台師大英語系教授陳秋蘭表示，學測英文非選擇題分成「中譯英」和「英文作文」兩部分，前者以玉山積雪及登山為主題，測驗考生能否以英語描述。
陳秋蘭說，中譯英使用的詞彙不難，都在詞彙表四級內，測驗句型也都是高中生熟悉的範圍，沒有艱深的文法。不過還是發現很多考生拼字和句型有加強空間，例如漏掉翻譯「整個（entire）」，「覆蓋著」未用被動語態is covered。
拼字上，閱卷老師發現許多考生拼錯「征服」和「挑戰」。其中一個陷阱是「征服」必須用動名詞形式conquering，因為是在句首；「挑戰」則要用複數challenges，因為是「最困難的挑戰之一」。
英文作文題回到學生熟悉的四格漫畫看圖寫作，陳秋蘭說，最後一格是問號，讓考生自由發揮。前三格是描述全家出遊遇上塞車和人潮，也有考生融入時事寫示威遊行，最後一格多數考生都能描述因應之道，例如正面地轉換心情，或是乾脆改變目的地，「雖然無法到達目的地，全家人在一起也是一種度假的方式」。1060204
(中央社)
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