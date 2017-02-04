德微縮景觀世界築迷你牆 挖苦川普
德國1個收藏世界各地景象迷你模型的觀光景點，在「美國」周圍蓋起一道牆，來挖苦美國總統川普在美國與墨西哥邊界築牆的計畫。
路透社報導，全球知名旅遊網站TripAdvisor列為德國漢堡（Hamburg）最熱門景點的「微縮景觀世界」（Miniature Wonderland）深受遊客歡迎，展覽中的大型鐵道模型經常讓許多人慕名而來，其中不乏美國旅客。
遊客今天得從架有鐵絲網的迷你水泥牆上，欣賞南達科他州拉什摩爾山（Mount Rushmore，俗稱總統山）與拉斯維加斯天際線等迷你美國景點。
牆上潦草寫著「讓世界再次偉大」的標語，與川普（Donald Trump）競選口號「讓美國再次偉大」有幾分相似。
「微縮景觀世界」共同創辦人布勞恩（Gerrit Braun）說：「我不想告訴任何人該如何看待它，每個人都應該看看那道牆，並且作出決定，不論他們處在牆的右邊、左邊，或是中立立場。」
「最重要的，是讓人們好好思考這件事。」（譯者：中央社周莉芳）1060204
(中央社)
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