鳳凰城公開賽 潘政琮2回合打完被淘汰

我要評比

美國PGA鳳凰城公開賽第2回合，台灣小將潘政琮今天吞了4個柏忌，2回合打完累計146桿，高於標準桿4桿慘遭淘汰。

南韓高爾夫選手安秉勛（Byeong-hun An）雖吞了1個柏忌卻抓了6個博蒂，以低於標準桿10桿的132桿和美國選手史蒂爾（Brendan Steele）暫時並列第1。

潘政琮昨天首回合，抓2隻小鳥、獵1隻老鷹，可惜吞5個柏忌，最後以72桿成績，與其他選手並列第76。

他今天則分別在第4、5、9與14洞都吞了柏忌，即使第13洞抓博蒂，最後2回合打完以高於標準桿4桿的146桿，無緣晉級。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour），其鳳凰城公開賽（Phoenix Open）的賽事，總獎金670萬美元（約新台幣2億800萬元）。1060204

(中央社)