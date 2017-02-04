鳳凰城公開賽 潘政琮2回合打完被淘汰
美國PGA鳳凰城公開賽第2回合，台灣小將潘政琮今天吞了4個柏忌，2回合打完累計146桿，高於標準桿4桿慘遭淘汰。
南韓高爾夫選手安秉勛（Byeong-hun An）雖吞了1個柏忌卻抓了6個博蒂，以低於標準桿10桿的132桿和美國選手史蒂爾（Brendan Steele）暫時並列第1。
潘政琮昨天首回合，抓2隻小鳥、獵1隻老鷹，可惜吞5個柏忌，最後以72桿成績，與其他選手並列第76。
他今天則分別在第4、5、9與14洞都吞了柏忌，即使第13洞抓博蒂，最後2回合打完以高於標準桿4桿的146桿，無緣晉級。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour），其鳳凰城公開賽（Phoenix Open）的賽事，總獎金670萬美元（約新台幣2億800萬元）。1060204
(中央社)
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