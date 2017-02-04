韓星文瑾瑩接受緊急手術 取消演藝活動

南韓演員文瑾瑩所屬經紀公司表示，文瑾瑩因被緊急送醫接受手術，不得已取消了她參與的話劇「羅密歐與朱麗葉」演出。

南韓「日刊體育」今天引述文瑾瑩所屬經紀公司稱，「2月1日，文瑾瑩稱右手臂突然疼痛，於是在翌日上午9時左右前往醫院就診。之後被診斷為急性腔室症候群，馬上接受了緊急手術。」

文瑾瑩是童星出身，曾被喻為國民妹妹，演出過「清潭洞愛麗絲」「灰姑娘的姐姐」等。

經紀公司還表示，「目前正在觀察中，預計2-3天之內需要進行後續手術，且之後還需要進行1-2輪的手術。急性腔室症候群屬於急性疾病的一種，且目前狀況來看，不能推遲手術日期，遵照需要絕對靜養的醫囑，我們不得已取消了之前安排好的話劇『羅密歐與朱麗葉』在地方的演出，並懇請觀眾們諒解。」

據報導，急性腔室症候群是一種急性疾病，會突然在胳膊或腿部的肌肉處出現出血以及腫脹現象，引發嚴重的疼痛。1060204

(中央社)