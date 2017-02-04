NBA》第10勝好遙遠 籃網再吞8連敗
就算末節一度反超比分，4日回到主場作戰的籃網，仍然沒法把本季第10場勝利拿下來，籃網最終97比106不敵溜馬，苦吞8連敗，目前9勝41敗，續當聯盟爐主，也是目前全聯盟唯一勝場數仍停留在個位數的超級爛隊。
就算沒有受傷，籃網總教練艾金生再次「無厘頭」讓球員輪休，這次換成波達諾維奇休兵，艾金生改讓最近受重用的利佛特生涯首次先發，結果上半場利佛特徹底熄火，造成籃網進攻嚴重斷層，轉眼就處兩位數以上落後。
幸好打到下半場，籃網板凳證明自己比起先發更爭氣，包含丁維迪、喬哈里斯、吉爾派崔克等人帶領籃網，從落後19分追到只差1分，甚至靠著艾西最後8分32秒投進三分外線，取得85比83的全場首次領先。
可惜接下來換成溜馬一哥保羅喬治挺身而出，接連中距離命中，幫助溜馬重新取得領先，喬治更在最後56.9秒罰進兩分，溜馬領先幅度來到7分，艾金生無奈採取故意犯規戰術，可惜毫無效果，只讓籃網越輸越多而已。
艾金生的調度嚴重失常，從此役先發得分遠比替補低就可看出，儘管布魯克羅培茲仍拿全隊最高23分，先發5人卻僅攻下難堪的34分，反觀替補貢獻63分，吉爾派崔克18分、5籃板與4助攻，哈里斯15分，丁維迪13分。
至於艾金生重用的利佛特，全場投9中1，只拿4分、5籃板，幾乎等同毫無貢獻，同樣先發上陣的懷海德更慘，4投0中，得分竟然掛蛋，假使艾金生繼續這樣胡亂調度下去，籃網想要擺脫當前低迷，幾乎等於不可能的任務。
(中時電子報)
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