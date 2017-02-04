調到最佳狀態 王勝偉把握實戰機會
中信兄弟王勝偉今年經典賽被視為游擊的先發人選，今也一同赴澳洲參加集訓，王勝偉指出，這次集訓實戰的比賽比較少，所以希望多把握實戰機會做調整，面對經典賽的到來。
今中華隊將展開澳洲移訓，12日共進行5場賽事，返台後則是與古巴與世大運代表隊進行3場賽事，隨後預計轉往日本與業餘球隊進行最後2場熱身賽，再來就是3月前往韓國的官辦熱身賽。
王勝偉說，因為要提早找到比賽狀況，需要利用實戰調整，所以得把握接下來的實戰賽事，多做調整。
目前被視為游擊先發人選之一，王勝偉認為，短期比賽，就是看誰狀況比較好，就誰上場，自己不會設定先發或是板凳，只要在場邊就是仔細觀察對手狀況，做好準備，盡力打出一場好球。
至於球迷很關心的合約部分，王勝偉回應，目前一切還是交給經紀公司去處理。
(中時電子報)
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