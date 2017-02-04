潘政琮未延續前1場T2氣勢 鳳凰城未晉級

潘政琮鳳凰城公開賽美巡生涯第5場未晉級。(TPGA提供資料照)

潘政琮在鳳凰城公開賽未延續上周農保公開賽並列第2氣勢，前兩輪分別揮出72、74桿，以高於晉級線5桿的總桿146桿(+4)，無緣晉級最後兩輪決賽。

潘政琮2016-2017球季出賽9場，4場晉級5場淘汰，因RSB菁英賽與農保公開賽分獲並列第6與第2，即使鳳凰城公開賽被淘汰，在新人獎金榜還保持在前10，之後的出賽排序還是排在前頭。

2016-2017球季奪得3勝的湯瑪斯，鳳凰城公開賽意外吞下新季首場淘汰。(美聯社資料照)

潘政琮被淘汰不足為奇，前兩輪打完最意外的是，新季已奪得3勝的美國23歲新生代高手湯瑪斯，次輪只交出73桿，以總桿142桿(+0)的1桿之差，吞下新季首場淘汰。

松山英樹1桿差並列第3，衛冕有望。(美聯社資料照)

湯瑪斯出局，讓日本一哥松山英樹在衛冕之路少了1位強勁的競爭對手。首輪並列第2的松山英樹次輪交出68桿，雖沒能衝上排頭，仍以1桿差距的總桿133桿(-9)，與首輪領先的美國好手庫查等另3人並列第3，仍有機會衛冕成功，同時追平湯瑪斯的新季3勝。

繼松山英樹與潘政琮之後，亞洲選手又有1人攻上領先榜，韓國新秀安秉勳次輪第18洞抓下35呎1推小鳥，連續兩天交出66桿，以總桿132桿(+10)與美國選手史提爾並列榜首。

上屆在延長賽敗給松山英樹的美國新生代好手佛勒，以落後3桿的總桿135桿(-7)，並列第7，準備捲土重來爭冠。美國46歲老將米克森與前球王史畢斯，同以138桿(-4)並列第28。

(中時電子報)