替朋友出頭，醉男罵髒話辱警被送辦

牛姓男子酒後見友人被攔查，想要出面協助，沒想到反因辱警被依妨害公務罪嫌送辦。（林宏聰翻攝）

公親變事主！高雄1名牛姓男子喝醉搭計程車回家途中，見友人在路旁被警察攔檢，他下車想代為「調解」，不料反與警方吵起來，牛男怒罵「三字經」，當場被壓制在地，他嚇到酒醒，趕忙求饒「不關我事」，但已來不及，被依妨害公務罪嫌送辦。

鳳山分局交通分隊員警4日凌晨3點半左右，在海洋二路、南福街口，見57歲蘇姓婦人騎機車載人，後座男乘客未戴安全帽，員警將她攔下盤查，一靠近即聞到濃濃酒味，立刻要求她接受吹氣測試，但蘇女再三拖延，試圖逃過酒測。

此時，蘇女的友人、48歲牛姓男子正好搭計程車經過，見狀立刻下車，趕來替蘇女幫腔，怎知牛男自己也是好幾杯黃湯下肚，說話越來越大聲，且明顯口齒不清，交通分隊員警用無線電呼叫轄區新甲所警力支援。

牛男仍不知輕重，更指著警方大罵「三字經」，員警馬上趨前將他壓制在地，上銬帶回派出所，牛男這時才知道闖了大禍，瞬間酒醒，一改囂張態度連忙向員警道歉，不斷求情說：「不關我的事，怎會變成要把我送法院？」

新甲所所長郭建賢表示，蘇女酒測值0.41毫克，牛男喝得更茫，酒測值達0.74毫克，蘇女依酒駕公共危險罪嫌移送法辦，而儘管牛男清醒後向警方致歉，但因當場已上銬，最後仍依妨害公務罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)