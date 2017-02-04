馬不停蹄拜票 吳敦義三重新春團拜

前副總統吳敦義（右3）4日出席國民黨三重區黨部新春團拜，由左至右分別為副主委蔡博文、前主委胡淑蓉、主委蔡明堂，右一為前市長李乾龍。（陳心瑜攝）

國民黨三重區黨部今（4）舉行新春團拜，表態參選下屆黨主席的前副總統吳敦義也出席拜年，國民黨三重區黨部主委蔡明堂、副主委蔡博文以及前三重市長李乾龍致詞時，也大力為吳敦義拉票，而吳敦義會後趕赴花蓮繼續拜票行程。

前總統吳敦義致詞時表示，自己與三重淵源很深，指太太的母舅也是三重人，而三重從過去常淹水，到現在蛻變為現代化城市，都靠歷任鎮長、市長打下的良好基礎，並祝賀黨員人人健康、家家幸福。

蔡明堂致詞時盛讚吳敦義「最貼近國民黨的民意」，盼黨員都能全力支持他選黨主席。

(中時)