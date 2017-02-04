陸客團再傳意外! 遊覽車高雄撞橋墩21傷

陸客團遊覽車撞上了高度2.8公尺的橋墩，造成上層部分毀損，乘客21人送醫急救。(圖/中天新聞)

警消獲報到場，車上受傷旅客都已下車至路旁休息，初步估算3人重傷、18人輕傷，分送高醫、大同及聯合醫院。(劉宥廷攝)

高市河西一路、興樓路口旁的鐵路橋墩下涵洞限高2.8公尺， 陸客團遊覽出沒注意撞上去。(劉宥廷攝)

倪姓男導遊說，這輛遊覽車總共載有他加王姓司機、陸客共28人，這團寧波團是從桃園進出，來台旅遊6天，今天是第4天行程。(劉宥廷攝)

高雄市在今天(4日)發生一起意外事故，一輛載有陸客的雙層遊覽車撞上了限高2.8公尺橋墩，造成21人受傷送醫。搭乘事故遊覽車的一行陸客來自浙江省，總共26人坐在車內上層，因衝撞震動造成至21輕重傷，目前送醫檢查中。

一台載有26名大陸寧波遊客遊覽車，疑駕駛路況不熟及沒注意限高，在通過高市河西一路、興樓路口旁的鐵路橋墩下涵洞時，車頂迎面撞上涵洞上方；警消獲報到場，車上受傷旅客都已下車至路旁休息，初步估算3人重傷、18人輕傷，分送高醫、大同及聯合醫院。

倪姓男導遊說，這輛遊覽車總共載有他加王姓司機、陸客共28人，這團寧波團是從桃園進出，來台旅遊6天，今天是第4天行程，一早遊玩西子灣景點後，要到左營購物站，當時他坐在司機旁邊，正在看行程表，不料碰一聲就撞上涵洞橋墩，趕緊協助傷者下車。

有3年駕駛遊覽車資歷的王姓司機說，他是高雄人，車禍發生前原要左轉興隆路，但和導遊討論行程分心，以致直行河西路撞上限高2.8公尺的涵洞。

一輛載有陸客的雙層遊覽車撞上了限高2.8公尺橋墩，造成至少9人受傷送醫。(影音來源:youtube)

警方事後將司機及導遊帶回，至於事故發生原因還需詳細調查。

(中時電子報)