千年一遇崩壞？橋本環奈手臂粗過男星

橋本環奈出席活動，手臂被指粗過佐藤勝利。（圖／翻攝推特）

橋本環奈近來被指豐腴許多。（圖／翻攝畫面）

日本女星橋本環奈因為長相清純，被讚是「千年一遇美少女」，更是日本娛樂圈搶手貨！但她最近身形像吹氣球，屢被指越來越豐滿，近來她和男星佐藤勝利忙著宣傳新片，穿著無袖洋裝的橋本環奈，被揶揄手臂比佐藤勝利還粗。

橋本環奈近來工作滿檔，不僅與小栗旬合作拍真人版電影《銀魂》，最近更和佐藤勝利合作清純愛情片《春&夏事件簿》！而兩人為了宣傳新片，近來一同出席試映會，吸引不少粉絲捧場，只是橋本環奈也被發現最近身形越來越豐腴，半年前還被拍到上節目時肉肉手臂的模樣。

這回和瘦瘦男佐藤勝利一同出席活動，站在一旁的橋本環奈更是顯得大隻，加上她又穿無袖衣服，就被揶揄她手臂粗過佐藤勝利。

(中時電子報)