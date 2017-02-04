國文學測作文題首次有英文 考生不知直寫或橫寫

今年學測國文作文以「關於經驗的N種思考」為題，國文科出現英文字是史上頭一遭，不少考生不知道怎麼寫，有人把「N」橫著寫，但看起來像「Z」，也有人直接把N替換成數字寫，皆不扣分，由於今年題目範圍廣，考生不易離題，且像往年把題目「硬套」陶淵明、蘇東坡事蹟的情況也減少，整體分數將拉高。

大考中心今舉辦學測國文、英文非選擇題評分說明會，今年閱卷共動用389名大學國文、英文教授參與。國文科閱卷召集人、台師大國文系教授顏瑞芳指出，今年考生的錯別字依舊很多，但大多皆能舉出合乎題旨的例子，離題考生比歷年少很多。

顏瑞芳舉例說，有位A等卷的考生，第一段一開頭就論述「經驗」能載舟亦能覆舟，接著第二段舉愛迪生發明燈泡、居禮夫人導出核反應等，論述累積經驗帶來成功的事例，第三段則反面論述，有時經驗可能是思想的牢籠，過於先入為主、拋棄直觀的思維，反致失敗，最後則總結並進行反思。

顏瑞芳說，此考生從正反論述，結構十分完整，令閱卷老師印象深刻；除舉出他人事例外，考生多半舉出自己的生活經驗，像是有位考生寫去滑雪摔斷腿的經歷，反思不該在沒有前置準備、細心安排的情況下，就貿然去滑雪，導致原本應該是開心的旅程卻變成悲劇，也有的考生寫打工賺錢卻打破碗、出國遊學的經歷等。

顏瑞芳指出，考生只要舉出適當的事例，或大或小的經驗都不影響評分，並且掌握題旨、結構完整，都能拿到不錯的成績。

不過，今年也有一些誇張的例子，有位考生整篇作文都有英文書寫，且與題旨毫無關聯，大考中心仍在討論要如何給分，另一位考生則是誤解題幹的意思，將此題寫成兩篇作文，顏瑞芳說，會擇其中一篇高分的作為成績。

(中時)