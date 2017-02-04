漢江野鳥染禽流感 首爾市加強防疫

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南韓國立環境科學院對在首爾漢江城東渡發現的鳳頭鷿鷈屍體進行精密檢查，結果檢測出高致病性的H5N6禽流感病毒，已在疫情地區實施強力消毒的防疫措施。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，防疫當局已將發現鳳頭鷿鷈屍體的首爾漢江城東渡疫區半徑10公里指定為「野生鳥獸類預察地區」，禁止將此區的家禽類、家畜類糞尿及蛋類移往他處。

首爾市政府表示，1月30日上午10時許，在首爾漢江城東渡發現的鳳頭鷿鷈屍體被檢測出H5N6禽流感病毒，並委託南韓國立環境科學院對這是否為高致病性進行精密檢查，檢查結果今天上午出爐，是高致病性的禽流感病毒，所幸已預先採取防疫措施。

首爾市和城東區政府在城東渡和附近自行車專用道路設禁止通行區段，並將至週末進行清潔和消毒等集中防疫工作。1060204

(中央社)