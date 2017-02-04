北京志工20多年撿廢瓶近30萬個
北京一名59歲女志工在過去20多年撿拾了近30萬個廢棄礦泉水瓶，這些水瓶可圍繞北京故宮22圈。
人民日報今天在報導中表示，這名志工叫賀玉鳳，是北京市延慶區張山營鎮的一名農民。
從上世紀90年代開始，她就開始在媯河兩岸義務撿拾垃圾，至今有20餘年。
報導表示，賀玉鳳單是撿拾廢棄礦泉水瓶總數就近30萬個，成為遠近聞名的「環保奶奶」。
報導指出，以每個瓶子25公分高計算，可以首尾相接圍著故宮繞22圈，而這還不包括數以萬計的塑膠袋、速食盒等白色垃圾。
對於為何每天撿拾垃圾，賀玉鳳說，「2019年北京世園會和2022年冬奧會都將在延慶舉辦，就是因為延慶的生態環境好。這麼好的環境，我們這一代人只有權利去美化她、保護她，而沒有任何理由去破壞她、糟蹋她。」
據報導，賀玉鳳的義舉近幾年開始引起當地媒體關注。
此外，在賀玉鳳的帶動下，冬奧會延慶賽區所在地的張山營鎮西大莊科村村民自發組織了海坨志願服務隊，每週撿拾海坨山地區的垃圾。1060204
(中央社)
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