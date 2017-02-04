陸客團遊覽車撞橋墩 多人送醫

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一輛滿載陸客的遊覽車今天上午失控自撞高雄市河西路橋墩，造成車上多人受傷送醫，肇事原因，警方正在進行調查。

高雄市消防局表示，這輛遊覽車搭載的是陸客團。

高雄醫學大學附設醫院說，上午陸續有受傷人員到院，截至上午10時50分，已有8名傷者就醫，他們傷勢不重，都是自行步入急診室。1060204

(中央社)