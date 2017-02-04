吳敦義談新內閣 林聰賢較熟其他寄予祝福

行政院3日宣布局部改組，前副總統吳敦義今天說，對宜蘭縣長林聰賢比較熟悉，其他幾位很難看得出過去的行政能力，只能寄予祝福。

吳敦義上午出席「中國國民黨三重區黨部106年新春黨員聯誼」受訪表示，既然是內閣改組，就一定表示政府也知道其實有很多施政不能得到民心，所以要改組內閣希望能挽回局面，從這個用心來講，應該要祝福改組以後能更好，減少對民眾、經濟、社會的衝擊，逐漸挽回民心。

吳敦義說，國民黨要獲勝，不是因為希望民進黨做得很不好，因為全民會因此受害，國民黨要拿出更好的願景，更有能力治國的信心，「要用更好來勝過那個好」，國家一定要團結，也祝福改組的新內閣能一新耳目，做出更好的成績。

媒體接著詢問國民黨主席選舉議題，吳敦義回應「我不能講這些，我通通不要講這些，好不好，因為我現在已經是準候選人了」。

吳敦義隨後進場逐一向在場民眾握手拜年，還有民眾拿出他在擔任南投縣長時的合影，吳敦義好奇地摘下眼鏡仔細端詳，他在離去前，民眾齊呼高喊「加油」。1060204

(中央社)