對流旺 宜花東大雨特報

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因對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天上午發布宜蘭、花蓮、台東大雨特報。

氣象局說，因對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，東半部沿海地區有局部大雨的機率。

氣象局觀測，宜蘭南澳今天到上午10時50分，累積雨量已達56毫米。1060204

(中央社)