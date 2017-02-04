印尼改革選制 先進設計杜絕歪風

印尼地方首長選舉進入倒數。印尼近來不斷改革選舉制度，端正選風，如選民可用選票「淘汰」同額競選候選人、選前三天「冷靜期」禁止造勢活動、禁止候選人退選等。

印尼全國性地方首長選舉2月15日登場，這次將有101個市、縣、省同步舉行地方首長選舉。其中最受關注的就是首都雅加達正副省長選舉。

由於家族政治及政黨派系長期把持印尼地方政壇，今年地方選舉中有11個地區出現只有一組候選人同額競選的情形。

不過，為了確保候選人的素質，印尼選舉委員會去年引進一項新制度，在同額競選地區的選票上設計「空白欄」，允許選民可以圈選空白欄，用選票淘汰同額競選的候選人。

此外，對於防堵政治人物參選「玩假的」攪局，或是藉由參選另有所圖，印尼日前也修改地方首長選舉法，規定報名登記的候選人，不得退選2017年地方首長選舉，退選的候選人將遭刑事罪行起訴。

若判決確定後，退選的候選人將面臨最少2年至最長5年的有期徒刑，以及至少250億印尼盾（約合新台幣6053萬元）至500億印尼盾（約合新台幣1億2106萬元）的罰款。

對於有案在身的候選人，印尼選舉法令也規定，若在選舉日前，法庭判決候選人5年或以上的刑事罪判決確定，候選人將自動失去參選資格。

值得一提的是，在選舉活動的規範上，印尼選舉法令規定在選前3天（即從2月12日至2月14日）為「冷靜期」，禁止任何候選人從事競選活動，為的是要讓選前亢奮過頭、激動的支持群眾得以冷靜下來，避免大規模選舉造勢活動引發騷亂。

此外，為了確保候選人獲得廣泛支持、反映多數民意，印尼地方首長選舉採取二輪決選制。

以雅加達正副省長選舉為例，2月15日第一輪投票中，若有任一組候選人得票過半，即當選雅加達省長、副省長；若三組候選人中沒有任一組得票過半，將於4月舉行第二輪投票，由得票最高的兩組候選人進行對決。1060204

(中央社)