BBC妙聞 肚子餓了真的會生氣

我要評比

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如肚子餓真的容易生氣；虛擬實境電玩可能有助診斷精神分裂症；貝克漢也是鞋控；以及可帶獵鷹搭乘卡達航空經濟艙等。

●肚子餓易動怒

「新科學家雜誌」（New Scientist）網站報導，肚子餓時易怒，主要是因為體內血糖濃度降低，讓人難以集中注意力，且更可能對周遭的人動怒。

血糖低也會激發皮質醇和腎上腺素等與壓力有關的荷爾蒙，以及一種稱為神經(月生)(月太)Y（neuropeptide Y）的化學物質，而這種化學物質發現容易讓人出現暴躁行為，甚至身邊的愛人也難免會被掃到颱風尾。

●虛擬實境（VR）遊戲可能有助診斷精神分裂症

新研究顯示，一種需要患者模仿電腦虛擬人物動作的虛擬實境遊戲，可能有助初期診斷精神分裂症。

英國艾克斯特大學（Exeter University）研究團隊發現，觀察人如何能夠模仿或移動及與螢幕上3D影像互動，結果準確度高於臨床訪談，而且媲美費用較高的腦部掃描。

他們認為這種所謂的「鏡子測試」，有望為醫療專家利用虛擬人物診斷與治療心理疾患鋪路。

●貝克漢（David Beckham）也愛收藏鞋

英國退休足球巨星貝克漢受訪時表示，擁有1000多雙足球鞋，與設計師老婆維多利亞（Victoria）收藏的鞋子數量有得拚。

●有錢就是任性 沙烏地阿拉伯王子為80隻獵鷹買機位

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，社群媒體Reddit用戶「lensoo」上傳的照片中，可以看到數十隻獵鷹棲息在機艙中的乘客之間，他稱自己的「機師朋友傳來這張照片」。留言還說「沙烏地王子為他的80隻獵鷹買機票」。

這些「鳥乘客」據傳是搭乘卡達航空（Qatar Airways），被帶上機時雙翼受縛，避免在機內飛行打轉。

運送獵鷹對中東航空業者而言司空見慣，例如卡達航空就允許最多6隻獵鷹搭乘經濟艙，根據目的地，費用約在新台幣3500到1萬9500元。獵鷹是阿拉伯聯合大公國的象徵之一，牠們也可合法取得空運用護照，同時防止走私。

●強尼戴普（Johnny Depp）被爆花錢如流水

美國男星強尼戴普指控財務管理公司管理他的財產失當，隱匿他的財務困境，對方反控他每月揮霍200萬美元（新台幣6000多萬元），導致自身陷入財務危機。

財務管理公司列出他各項支出，包括浪擲7500萬美元買下14處房產、斥資1800萬美元在遊艇上等，還說他每月花3萬美元（約新台幣94萬元）添購美酒。（譯者：中央社盧映孜）1060204

(中央社)