韓極力招攬東南亞遊客 因應限韓令衝擊

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韓國觀光公社消息人士透露，受中國「限韓令」影響，獎勵旅遊團體觀光等項目受到衝擊，為此，將積極開拓巨大潛在市場，包括印尼在內的東南亞市場。

南韓「朝鮮日報」引述韓國觀光公社透露，印尼化妝品銷售公司MCI（Millionaire Club Indonesia）獎勵1154名員工，3日至8日在南韓旅遊。

據報導，這是至目前為止，最大規模的印尼團體觀光。MCI員工的觀光行程為3日至8日，他們計畫到江原道平昌體驗滑雪，平昌風之村體驗起司製作，以及到京畿道利川市體驗摘草莓等活動。

韓國觀光公社指出，去年自印尼來韓觀光的遊客數比2015年度增加53%，達29萬5000餘名。

韓國觀光公社雅加達分社去年在當地展開「MICE路演」等吸引團體觀光客的宣傳活動。1060204

(中央社)