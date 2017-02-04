疑怕賭物觸景 維冠失物招領冷清

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(中央社記者張榮祥台南4日電）台南強震週年，國立台灣歷史博物館今天展列維冠大樓上千件待招領的修復物件，但疑因怕睹物觸景，僅有數名災戶到場。

台史博館今天上午舉辦維冠大樓失物招領會，展列290組上千件物件，但館方僅確認其中76組有名字，其他物件所有人不知是誰。

幸運逃過一劫的維冠大樓高姓住戶母女，親自到場把照片、證件及畫冊取回，也感謝台史博館的用心修復，讓這些東西再回到她們的手中。

館方說，這一年來，受災戶及家屬還有私務及情緒尚待處理，館方考量居民的個別情形，這次招領會只是歸還的第一步。

館方表示，台史博館修復維冠失物，以具紀念價值的圖像、民間信仰和家族祭祀物件、證件、生活物件為主；金錢、戒指、項鍊等有價物件由警方處理。

今天的招領會，僅有數名維冠災戶到場，館方推測可能是怕睹物觸景，多數災戶才沒來，但災戶若有意願，可到台史博館認領。1060204

(中央社)