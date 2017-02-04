深圳走回陝西過年 陸男跋涉1個月

我要評比

中國大陸一名27歲男健身教練從深圳市步行回陝西省老家過年，走了一個月，穿壞了3雙鞋，花了人民幣8000多元（約新台幣36000元）。

華商報今天報導，這名青年名叫陳執軍，家住陝西鎮安縣。1月27日除夕當天上午11時，他終於踏進家門。

報導表示，陳執軍在深圳當健身教練，去年12月27日5時，他從深圳寶安出發，而深圳到鎮安有1700多公里，他每天步行60到80公里。

報導引述陳執軍說，「兩年前，我就曾騎車從深圳回過老家。」

陳執軍從深圳出發，途經廣東省的東莞、廣州、英德、韶關，進入湖南省的郴州、耒陽、衡陽、湘鄉、益陽，再轉進湖北省的荊州、荊門、襄陽、十堰，最後進入陝西的安康和商洛，全程1700多公里。

他說，為趕在除夕那天回家，他為自己制定了每天60到80公里的步行計畫。

陳執軍在出發前買了三雙品質好的鞋子，都穿壞了。

據報導，陳執軍途中也曾遭遇一些危險和意外，比如在湖南境內遇見「碰瓷」，有人故意撞他，然後倒在路上。

他說，他的即時反應是想教訓這個人，但擔心浪費時間，不能在過年前回家，於是繞到「碰瓷人」的身後，加速就跑了。

此外，不僅「碰瓷」危險，路上的車也很危險，有的車速太快，所以他堅決晚間不走路。

陳執軍說，他此行連住宿、吃飯等花費了人民幣8000多元。

報導沒有說明陳執軍選擇步行回家過年的原因，比如是否個人興趣，又或是否想為人生留下紀錄。1060204

(中央社)