餓得只剩塑膠袋 挪威鯨魚擱淺慘死

挪威動物學家發現，擱淺於挪威西南海岸的喙鯨胃裡，有近30個塑膠袋以及其他塑膠廢棄物。

美聯社報導，卑爾根（Bergen）大學的里斯勒凡德（Terje Lislevand）說，這隻重2噸，明顯病重的柯氏喙鯨已被安樂死。

里斯勒凡德說：「這隻鯨魚的胃全是塑膠品，」且腸內一點食物都沒有，只在薄薄的脂肪層中找到1個烏賊頭部殘骸。」

里斯勒凡德認為，這些無法生物分解的垃圾「恐怕是這隻公鯨28日一再擱淺於卑爾根的小島索特拉（Sotra）淺水地帶的原因。

卑爾根距離挪威首都奧斯陸西北200公里。

這隻鯨魚長6公尺，顯示已是成年鯨。

他還說，根據聯合國評估，每年倒進全球海洋的塑膠垃圾高達800噸。（譯者：中央社許湘欣）1060204

(中央社)