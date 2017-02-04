掌農委會 林聰賢盼輔導農民增加收入

即將接掌農委會主委的宜蘭縣長林聰賢今天說，宜蘭縣過去曾堅持最嚴格的農業政策，最後被農委會採納，地方與中央逐步接軌。未來，他將輔導農民，讓農民增加收入。

行政院昨天宣布林聰賢接掌農委會主委。林聰賢上午前往縣府，正式接受採訪。

林聰賢說，他昨天才被告知這項新職務，自己完全沒有在預期中，雖然宜蘭縣農業發展經營與規模沒像中南部那麼大；不過，宜蘭一向在整體農業發展有走出不同路徑。

他相信從雪山隧道開通後，大家都可見到蘭陽平原受到衝擊，這對台灣再做產業轉型、農業發展進入新世代、食品安全與注重環境永續發展都跟農業有關，也跟宜蘭長期追求的路徑有關，所以他去接任農委會主委後應可與外界分享宜蘭經驗，也可把宜蘭長期累積的做法，逐步與全國各地農民分享。

林聰賢說，農業包含農民、農地與農村，宜蘭是最早實施社區總體營造，現在中央在推的農村再生計畫中最讓人詬病的就是水泥化構造工程，日後農委會要與農民重新於農地中再出發。

媒體詢問，宜蘭縣過去曾因農舍濫建問題，之後堅持過最嚴格的農地農用政策，未來是否在全國都一體適用？林聰賢回應，全台灣對農地農舍管理開第一槍是在宜蘭，宜蘭縣農舍過去濫建問題，縣府後來已經亡羊補牢，不管做得理不理想，大家有很多的批評，但他認為這些都是正面的，就像大家都希望改革，可是都不希望改到自己。

他說，宜蘭縣過去的農舍管理方案，曾是全國最嚴格，最後被農委會採納，並修訂相關農舍興建辦法，之後宜蘭與中央開始逐步接軌也進行一段時間，未來在保障土地安全、農村風貌、糧食安全、輔導讓農民增加收入，這些都是農委會重要的目標。1060204

(中央社)