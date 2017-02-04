台南震災週年 政院：中央地方齊心重建

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台南「0206震災」將滿1週年，行政院今天對外說明重建情況。政院表示，整體復原重建措施仍需要中央與地方持續不懈的努力，未來仍將持續追蹤整體進度。

行政院今天發布新聞稿指出，去年「0206震災」在過年期間，造成全台117人死亡、504人受傷等重大災損。中央各部會及地方政府於應變期間全力投入，攜手處理搶救事宜，並儘速妥善照顧每一個受災民眾，災後復原重建項目包括，硬體工程復建、災民生活扶助及企業協助措施等各項救助，都建立相當機制。

行政院表示，「0206震災」復建工程經費共計核定新台幣6億2807萬元，除行政院公共工程會所列管的各項工程設施經費外，包含學校設施復建工程經費計1億8297萬餘元，文化資產復建工程經費計2億7897萬餘元。

截至105年12月底復建工程共151件，完工118件，其中學校設施復建工程完工率已達9成；而文化資產復建工程由文化部專責另案列管，共計56處受損，已修復完成31處，25處尚未修復完成；預訂今年修復完成15處，107年修復完成10處。

有關災民生活扶助部分，行政院指出，截至105年12月31日止，符合發放標準的災民慰問及救助金計死亡116人、重傷2人，已發放死亡115人、重傷2人，累計核發9190萬元，尚餘1名罹難者因爭訟中，預計於今年2月中旬完成發放。

善款方面，有衛生福利部、台南市政府及財團法人世界展望會發起勸募活動，截至105年12月底分別募得3億5331萬餘元、42億7009萬餘元(含利息197萬餘元)及3357萬。其中，衛福部依捐款人指定用途轉交財團法人賑災基金會2億元外，餘1億5331萬餘元全數轉交台南市政府統籌運用。

行政院進一步指出，房屋重建及修繕部分，截至105年12月底已提供重建住宅貸款2戶、重購住宅貸款5戶、修繕住宅貸款74戶及151戶租金補貼；張貼紅色危險分級標誌建築總計列管275戶，仍有46戶尚未解除列管，張貼黃色危險分級標誌建築總計列管375戶，仍有44戶未解除列管。有關補助危險建築物拆除計畫，合計核定補助132棟，共計1億4326萬餘元；災區都市重建更新，共補助19案，經費計4926萬餘元。

行政院表示，租稅減免部分，截至105年11月底，國稅減免稅額總計達9億1595萬餘元、地方稅減免稅額總計達444萬餘元。保險理賠部分，截至105年12月底，人身保險預估賠付金額3億153萬餘元；財產保險預估賠付金額152億5211萬餘元，其中包含住宅地震基本保險預估賠付金額1億6641萬餘元，產險公司所承保財產保險預估賠付150億8570萬元。

「0206震災」即將屆滿1週年，行政院說，整體復原重建措施仍需要中央與地方持續不懈的努力。未來仍將持續追蹤整體復原重建進度，並督促各相關中央部會以主動積極的態度及人性關懷的角度提供災民溫暖幫助，協助重建溫暖家園。1060204

(中央社)