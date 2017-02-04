學測作文 考生寫巧遇婚姻平權遊行現場

學測英文作文今年考看圖敘事，考生多半以全家出遊卻遇到塞車為故事背景，場景以遊樂園、博物館、演唱會為最大衝，也有考生融入時事，寫出遇到婚姻平權的遊行示威人潮，於是全家人便加入遊行，並且對社會議題進行反思，讓閱卷老師眼睛為之一亮。

大考中心昨舉辦學測國文、英文非選擇題評分說明會，英文科閱卷召集人、台師大英語系教授陳秋蘭指出，中譯英部分，皆為學生在高中學到的單字，也沒有艱深的句型，但像是「整個山頂」有許多考生就沒有翻出「entire」或「whole」，覆蓋著沒有用被動語態「is covered」，「征服」則是很多學生不會拼寫或是沒用動名詞，也有不少學生挑戰「challenges」拼字錯誤或是未用複數，十分可惜。

至於作文部分，陳秋蘭說，大多考生都是描繪全家出遊塞車，場景遊樂園、博物管、動物園、演唱會為最大宗，但也有的學生融入時事，寫出遇到遊行示威人潮或出國過海關等場景，較有創意和特色，不過，只要能夠符合題目的要求，並且文法正確、錯別字少，就可拿到不錯的分數，至於取材是否有特色，較不影響評分。

(中時)