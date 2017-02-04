拆除礙眼路燈 小雞燈天際線重現
2017台北燈節首度移師西區舉辦，但設計師不二良設計的主燈「小奇雞」被民眾抱怨遭一旁路燈桿擋住，拍起來不好看。台北市工務局今天上午動員拆除，讓小雞燈的天際線重現。
台北燈節今天起至12日登場，主燈「小奇雞」家族們由不二良設計，將在西門町紅樓旁展出。
但有不少民眾抱怨，「小奇雞」遭一旁兩根路燈桿擋住視線，導致拍照、取景困難，照片中還有電線桿，拍起來不好看。
台北市工務局公園處與觀光傳播局會勘後，今天上午出動機工具拆除成都路上兩盞路燈，不到10分鐘便讓小雞燈的天際線重現，一旁的民眾樂得拿起手機拍照留念。
工務局表示，夜間照明不足的部分，將由主舞台投射燈光補足，待活動結束後，再評估是否移回路燈。1060204
(中央社)
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