捐發票抽福袋 快到竹市稅務局試手氣

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新竹市稅務局將於9日上午10時至下午2時舉辦「捐發票，抽福袋」活動，民眾不妨帶著未開獎之電子、紙本發票前往試手氣，有機會抽得千元提貨券。

竹市稅務局長范春鑾表示，為租稅宣導並讓市民開春迎好運，去年首次舉辦「捐發票、抽福袋」活動，民眾只要捐贈未開獎電子發票8張或紙本發票16張即可參加「唸租稅標語抽福袋」活動（每人限抽一次），發票將捐贈新竹市社福機構。

范春鑾指出，今年福袋內容豐富，有1000元提貨券5名、500元提貨券10名及「新竹好物」好香米、保鮮盒等各式精美好禮合計120份。

此外，民眾現場利用載具捐贈未開獎無實體電子發票3張至10張，或紙本發票6張至20張，或現場申辦手機條碼，即贈送不同價值宣導品乙份；還有稅務問答，挑戰租稅彈珠台遊戲等，參加民眾均可獲贈精美禮品乙份。

竹市稅務局表示，民眾捐贈所得發票將全數捐給竹市社會福利機構，邀大家一起做公益、添好運，讓愛心辦稅無限延伸，活動相關資訊稅務局網站http://www.hcct.gov.tw查詢。1060204

(中央社)