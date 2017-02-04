加商傳併購美最大梅西百貨

擁有數百年歷史的加拿大最古老企業哈德遜灣公司（Hudson's Bay Co）傳有意買下業績下滑的美國最大連鎖百貨梅西百貨（Macy's Inc.），不過這項併購能否成真有待觀察。

面臨百貨業激烈競爭、消費者購物習慣改變，加上網路行銷威脅，梅西百貨近來業績持續下滑，令股東焦躁不安，陸續關閉全美多家分店，並積極擴增網路行銷。

截至今年1月，梅西仍擁有800多家分店。梅西百貨的母公司也擁有更高檔次的布魯明岱爾百貨公司（Bloomingdale's）。

積極併購的加商哈德遜灣公司旗下已有美知名百貨公司Lord & Taylor及薩克斯第五大道精品百貨公司（Saks Fifth Avenue）。2家百貨公司在曼哈頓第5大道精華區皆有旗艦店，距離34街的梅西百貨總店不遠。

「華爾街日報」報導，哈德遜灣公司與梅西百貨的談判仍屬初步階段，雙方也曾觸及加強合作可能性或只購買梅西百貨的不動產。

今天市場傳出併購消息後，梅西百貨股價應聲上揚6.4%，收在32.69美元。梅西股價2015年漲至高點後迄今已腰斬，不少股東相當不耐煩，要求營運部門翻轉業績。1060204

(中央社)