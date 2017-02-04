許基宏國際大賽初體驗 中華隊最幼齒野手
中華隊備戰3月世界棒球經典賽，今天飛往澳洲移地訓練；24歲的許基宏是陣中年紀最小的野手，也是他個人生涯在國際頂級大賽的初體驗。
中華隊28人名單裡野手15名，平均年齡30歲，年紀最大的是鄭達鴻36歲、林智勝35歲，年紀最小的是許基宏24歲、羅國龍27歲。
經過在台中1個月的集訓，中華隊這次赴澳洲，將與澳洲職棒隊伍打5場熱身賽，進入以戰養戰的模式，之後在台灣、日本也有熱身賽，3月飛往南韓、正式賽3月7日首戰以色列。
許基宏可守一壘、三壘，11月底右手肘開刀的傷勢已經好了9成，「可以正常比賽了」。他上次打中華隊是2013年天津東亞運，輸給日韓只得到銅牌，成棒階段還打過港口盃、加拿大世界挑戰賽，都是邀請賽等級。
許基宏今天在機場表示，距離上次當國手已經是4年了，跟上次比起來，經典賽的強度大很多，格外珍惜這次機會，「相同的都是穿上中華隊戰袍，不只是代表自己，也是代表台灣去比賽，一定會努力打出好成績」。
許基宏說，目前打擊調整不錯，只差比賽的感覺，希望在澳洲熱身賽，可以逐漸找到比賽的節奏感。1060204
(中央社)
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