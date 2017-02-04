學測作文 閱卷老師：好險沒看到爺奶去世
學測國文科引導寫作，今年考「關於經驗的N種思考」，閱卷老師指出，考生整體表現不錯，取材多元，目前沒看到寫爺奶去世，「過年閱卷，好險沒看到這些不吉利的內容。」
國中教育會考曾出過作文「捨不得」，結果一堆考生寫爺爺、奶奶去世，被閱卷老師質疑是「消費爺奶」，媒體廣泛報導。今年學測國文作文又出了經驗題，日前補教解題老師唐文也擔心，一堆考生又會寫自己親人過世。
不過實際閱卷，考生多半有記取教訓。國文科閱卷召集人、台師大國文系教授顏瑞芳表示，目前沒看到爺奶去世的題材，尤其今年學測結束後很快就過年，不得不在春節前就先進行一部分閱卷作業，好險沒看到這些不吉利的內容。
顏瑞芳表示，「關於經驗的N種思考」多數考生都有抓到題意，論述好的經驗、不好的經驗，或是有經驗、沒經驗。他認為經驗不分大小，有人寫出國遊學，有人寫家庭瑣事，但只要能從經驗延伸思考、得到啟發，就能拿到分數。
顏瑞芳提到其中一份寫的不錯的標準卷，分析經驗可以帶來好處，但也有一些盲點。文中舉出一個數兔子腳的實驗，如果事先提醒「有陷阱」，受測者反而不容易答出正確數目。
這位考生歸結，經驗可以是提醒，卻也可能扮演「思想的牢籠」，讓人受到侷限，因為擔心犯錯，反而忽略了直觀的真理。他形容經驗就像看湖中倒影，可以明瞭自己的得失，卻也可能使人迷失在虛幻的影像之中，忘了自己站在岸上。
另外，顏瑞芳也說，題目雖然是「關於經驗的N種思考」，但寫成「一種」也可以，畢竟一也是自然數。但只寫一個層面，論述寬度較容易受侷限，可能較難拿高分。1060204
(中央社)
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