2月4日中視午間新聞搶先看
今天2月4日的中視午間新聞搶先看：
總改閣救民調? 總統表姊掌勞動部
內閣4部會首長進行人事調整，陳良基林聰賢掌科技部跟農委會。勞動部與衛福部爆出大黑馬，由林美珠與陳時中接任。蔡英文總統表姊接任勞動部長，勞團直言是「很奇怪的任命」。
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機捷觀光手冊 景點推薦「錯」很大
機捷捷運市營運，桃園市政府印製「一路玩桃園」觀光手冊，推薦沿線景點，新莊跟泰山站竟然推薦到十公里外的板橋玩，民眾直呼新莊沒景點嗎？
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「小奇雞」今點燈 賞燈攻略搶先知!
2017台北燈節今年移師西門町，從今天到下週日，北門、中華路、西門紅樓週邊，封路封得亂七八糟，北市府呼籲民眾搭乘大眾運輸前往。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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