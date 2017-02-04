李易發狠爆拳狂打氣球 納豆Lulu看傻眼
李易與六月結婚近6年，婚後甜蜜，育有一對子女，日前李易在台視《綜藝3國智》闖關，他戴著拳擊手套爆打氣球，模樣狠勁十足，讓同一隊的納豆和Lulu看傻了眼，納豆怕怕地說：「是不是把氣球當作六月的臉了？婚姻生活真的有這麼恐怖嗎？」
其實李易只是太認真，又好勝，希望幫隊伍奪得勝利。李易只花半分鐘就完成闖關，將其他兩隊的李李仁、鯰魚哥狠甩在後，當場被大尊稱為「拳王」！過程快狠準，李易散發如豹一般的狠勁，讓旁人看了就怕，Lulu還試圖安撫：「冷靜一點、這只是遊戲而已啊！」遊戲結束之後眾人立刻檢查道具，果然道具已開始消氣，讓大家驚呼「實在太恐怖了！」精彩的節目內容請鎖定4日晚間8點的台視《綜藝3國智》。
(中時)
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