河內將制定公共行為準則 提升文明形象

越南首都河內當局擬制定「公共行為準則」，列出民眾與旅客在公共場所該做和不該做的行為，盼能提升城市的文明形象。

由河內市文化體育廳起草的「公共行為準則」草案日前在當局官網公開，向文化專家、民眾與社會徵求意見，以補充和修改相關條款，等制定後再實施。

這項草案包括3章、14條，第1章提及實施目的和適用範圍與對象，第2章規定一般行為準則，第3章規定民眾和旅客在若干公共場所該做和不該做的行為準則等。

值得一提的是，草案規定民眾和旅客不應在公共場所講粗話、辱罵別人、穿著暴露或不符風俗的衣服及亂丟垃圾等，違規者將依照違規程度透過大眾傳播工具警告、罰款或依法處理。1060204

(中央社)