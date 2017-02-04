被指落跑縣長 林聰賢：服務力量的延伸
宜蘭縣長林聰賢將提早卸任，接掌農委會主委，外界反應兩極，有人說他是「落跑縣長」。林聰賢今天說，現在地方與中央都是共同的團隊，這是服務力量的延伸。
林聰賢說，他會接任農委會主要是中央希望他能擴大服務鄉親，能夠將宜蘭經驗帶到中央去，這不是他個人職務的問題。台灣現在面臨很多課題需要服務，總統蔡英文曾說「我們是共同的團隊」，宜蘭縣民是他最重要的基礎，所以已請副縣長吳澤成來代理，中央也同意，程序也會完成。
對於被指「落跑縣長」，他表示，現在地方與中央都是共同的團隊，這是服務力量的延伸，可在地方中央連成一線；對於宜蘭的發展，相信會是讓縣民陸續感受到豐收的準備。1060204
(中央社)
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