尷尬 美軍葉門行動發現的影片是舊的
烏龍宣告！美國軍方今天公布一段伊斯蘭好戰分子拍攝的影片，證明美軍特種部隊本週在葉門發動的致命突襲行動成功反恐後，又匆匆將其下架，原來內容是舊的。
路透社報導，1名研究極端伊斯蘭媒體的專家指出，這支由不知名激進戰士拍攝的影片，似乎是約10年前聖戰士放上網的影片片段，讓拿這支影片來舉例的五角大廈慘遭打臉。
美軍中央司令部發言人證實，在發現影片是舊的之後，已將其從網站移除。
發言人湯瑪斯（John Thomas）上校表示：「我們不想讓大家以為，我們把舊影片當作新的發布。」
這是關於美軍突襲葉門蓋達組織分支的最新爭議。這場突擊是美國總統川普擔任三軍統帥以來首次授權的這類軍事行動。
美軍原先宣稱，他們是1月29日在貝達省（Bayda）的軍事行動中發現這支影片，這場行動造成1名美軍海豹部隊軍人與多名平民喪生。
美軍中央司令部發言人今天原本表示，這支內容為蒙著滑雪面罩男子慫恿人們製造炸彈的影片，是「這次行動所發現的眾多蓋達計畫恐攻資訊的其中1例。」（譯者：中央社許湘欣）1060204
(中央社)
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