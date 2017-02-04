多家券商遭駭客攻擊 警方偵辦中

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國內多家券商傳出遭到駭客攻擊，刑事局表示，2日接獲其中一家報案，指前一天接到恐嚇電子郵件，歹徒要求必須支付10個比特幣、約臺幣19萬元，否則將癱瘓下單網站，所幸當時尚未開工未造成影響。

警方表示，歹徒疑似用DDos攻擊，造成網路塞車癱瘓，北市警局也已接獲多家券商報案，將合作共同偵辦。

(中時)