陸客團遊覽車撞橋墩涵洞 21傷

一輛滿載陸客的遊覽車今天上午在高雄市河西路、興隆路口自撞鐵路橋墩下涵洞，造成車上包括21人輕重傷，警方初步調查，駕駛疑因路況不熟未注意車身過高硬闖而肇禍。

警方說，這輛遊覽車上含司機、導遊在內共28人，王姓司機駕駛遊覽車資歷3年。他說，車禍發生前原要左轉興隆路，但和導遊討論行程分心，以致直行河西路撞上限高2.8公尺的涵洞，他否認有喝酒和晚睡。

司機說，他是高雄人，由於第一次行駛該路段，因不熟悉路況加上分心才肇事。

高雄市消防局說，送醫的21人其中有7人是小孩，小孩全數輕傷，就醫地點包括高醫大附設醫院12人、市立大同醫院7人、市立聯合醫院美術館院區2人。1060204

(中央社)